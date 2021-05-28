Мухин будет получать в ЦСКА 600 тысяч в год

Стала известна зарплата новичка ЦСКА Максима Мухина. Согласно пятилетнему контракту, игрок будет получать в год 600 тысяч евро без учета бонусов.

Москвичи купили Мухина у «Локомотива», выплатив сумму отступных в размере 15 миллионов рублей.

По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.

Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».

ЦСКА, в отличие от «Локомотива», в новом сезоне не выступит в еврокубках.

Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»