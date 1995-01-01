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    Мухин будет получать в ЦСКА 600 тысяч в год

    Стала известна зарплата новичка ЦСКА Максима Мухина. Согласно пятилетнему контракту, игрок будет получать в год 600 тысяч евро без учета бонусов.

    Москвичи купили Мухина у «Локомотива», выплатив сумму отступных в размере 15 миллионов рублей.

    • По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.
    • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
    • ЦСКА, в отличие от «Локомотива», в новом сезоне не выступит в еврокубках.

    Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»

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    Источник: телеграм-канал «РБ-Спорт»

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