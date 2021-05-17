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«РБ-Спорт»: ЦСКА увеличит зарплату Мухина в 30 раз

17 мая 2021, 09:50
23

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин в случае перехода в ЦСКА будет зарабатывать заметно больше.

По информации «РБ-Спорт», сейчас зарплата футболиста составляет 150 тысяч рублей в месяц, а другой столичный клуб предлагает ему около 4,5 миллиона.

Кроме того, «Локо» не хочет платить собственному воспитаннику подъемные, а его представителю – агентские.

  • По информации Eurostavka, Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
  • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
  • Сумма отступных в его контракте – 15 миллионов рублей.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Мухин Максим
Комментарии (23)
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САДЫЧОК
1621235002
Нужен ли , этот Мухин , который ещё толком ничего не показал ?!
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Fusballer
1621235779
Со 150 тысяч на 4,5 ляма? За что?
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_MATRIX_
1621237458
Вот так: за беготню с мячом 4.5 млн в месяц. Шизонутый мир.
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neveldomha
1621240086
Месси захотел в ЦСКА.
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kaliffm
1621241613
Ну а кто бы не перешёл?
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Snek
1621242383
Ну Орешкин совсем мудак что ли? У нас своих таких же нет как будто...
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Дедуктор
1621255702
Чем мне запомнился ноунейм Мухин по итогам сезона? Одной фразой комментатора. "Мухин отлетел от Дзюбы" (С).
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rash1959
1621276069
Там в цск полкоманды подобных "выдающихся" с паспортом и без, которых гнать надо в фнл.Одним больше, одним меньше, орех не из своего кармана платит как гинер платил. Теперь цск - это бездонная бюджетная бочка, сколько не вливай в неё, а львиная доля вытекает по карманам.
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zigbert
1621280813
Посмотрим кто в этой ситуации будет прав, Локомотив или ЦСКА? Лишь игра Мухина может дать на это ответ. Только вот с этого ли должен начинать свою карьеру молодой игрок?
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maygli
1621507892
Коль чинуша у руля значит откаты заложены в з/п.
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