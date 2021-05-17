«РБ-Спорт»: ЦСКА увеличит зарплату Мухина в 30 раз

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин в случае перехода в ЦСКА будет зарабатывать заметно больше.

По информации «РБ-Спорт», сейчас зарплата футболиста составляет 150 тысяч рублей в месяц, а другой столичный клуб предлагает ему около 4,5 миллиона.

Кроме того, «Локо» не хочет платить собственному воспитаннику подъемные, а его представителю – агентские.