«РБ-Спорт»: ЦСКА увеличит зарплату Мухина в 30 раз

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин в случае перехода в ЦСКА будет зарабатывать заметно больше.
По информации «РБ-Спорт», сейчас зарплата футболиста составляет 150 тысяч рублей в месяц, а другой столичный клуб предлагает ему около 4,5 миллиона.
Кроме того, «Локо» не хочет платить собственному воспитаннику подъемные, а его представителю – агентские.
- По информации Eurostavka, Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
- Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
- Сумма отступных в его контракте – 15 миллионов рублей.
Источник: «РБ-Спорт»