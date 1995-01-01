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    «РБ-Спорт»: ЦСКА увеличит зарплату Мухина в 30 раз

    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин в случае перехода в ЦСКА будет зарабатывать заметно больше.

    По информации «РБ-Спорт», сейчас зарплата футболиста составляет 150 тысяч рублей в месяц, а другой столичный клуб предлагает ему около 4,5 миллиона.

    Кроме того, «Локо» не хочет платить собственному воспитаннику подъемные, а его представителю – агентские.

    • По информации Eurostavka, Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
    • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
    • Сумма отступных в его контракте – 15 миллионов рублей.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2805

      neveldomha 4 минуты назад

      Месси захотел в ЦСКА.

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      Рейтинг: +1172

      кто там 15 минут назад

      фэк. 4,5 млн в месяц 21 год платить не будут или это новый ХавИниеста?

      0
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      Рейтинг: +606

      _MATRIX_ 47 минут назад

      Вот так: за беготню с мячом 4.5 млн в месяц. Шизонутый мир.

      1
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      Рейтинг: +3947

      Fusballer > _MATRIX_ 19 минут назад

      Не бомжевать же им. Да и кушать что-то надо.

      0
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      Рейтинг: +34

      Lucky_Strike 53 минуты назад

      Что-то не верится

      0
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      Рейтинг: +3947

      Fusballer 1 час назад

      Со 150 тысяч на 4,5 ляма? За что?

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      Рейтинг: +279

      прабабушка краба > Fusballer 59 секунд назад

      за паспорт

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      Рейтинг: +6885

      САДЫЧОК 1 час назад

      Нужен ли , этот Мухин , который ещё толком ничего не показал ?!

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      Рейтинг: +20313

      bset 1 час назад

      Гинер бы на такое не пошел. Орешкин - типичный государственный чиновник, который не умеет планировать на дальнюю перспективу, а видит в контексте сегодняшнего дня. На таких "умельцах" и держится наше государство...

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