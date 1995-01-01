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    Eurostavka: Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА

    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин близок к трансферу в ЦСКА. Согласован пятилетний контракт.

    В качестве отступных ЦСКА заплатит «Локомотиву» 15 миллионов рублей.

    • Также на Мухина претендует «Краснодар».
    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локо».
    • ЦСКА по итогам сезона может не попасть в еврокубки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: +12759

      Garrincha58 12 минут назад

      хороший игрок, он что Локомотиву не нужен? странно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17578

      vladimir-7 14 минут назад

      Клубы не подписали контракт, так что обсуждать переход игрока рано.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10145

      Hektor 84 47 минут назад

      10 матчей в РПЛ и 4 на кубок и всё прям нарасхват. В этих играх не показал ничего особенного.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6240

      Рубинище 54 минуты назад

      ЦСКА под мухой трансферы теперь проводят?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13769

      JTherry > Рубинище 46 минут назад

      под Лигу пресс-конференций покупают... на авось) за 15 лимонов рублей...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13769

      JTherry 57 минут назад

      недурно затариваются пони: Зе-болотный, Мухин...) прям, на "золотую жилу" попали...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > JTherry 55 минут назад

      Из Болотного футболист, как из Джигурды президент

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13769

      JTherry > Skull_Boy 53 минуты назад

      если только "президентом" цирка...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy 1 час назад

      Зря он уходит и как показывают последние 2 года ЦСКА пачками скупает молодняк, а толку нет, игра как шла через Марио так и идет, а флангов и центра не было и нет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22199

      Боцман59rus 1 час назад

      Это тот, который в половине матчей, включая игру с Спартаком, играет на удаление? Да, очень "качественно" закупается ЦСКА, ничего не скажешь.

      4
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      Рейтинг: +462

      Nayturs 2 часа назад

      Зря, под присмотром более опытного тренера Николича и в компании с Крыховяком мог бы прогрессировать. А в молодежке Олича, это надо посмотреть

      4
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      Рейтинг: +20769

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Муху отделили от котлеты. Но она быстро села на другую.)

      3
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      Рейтинг: +12654

      KLIM777 2 часа назад

      Лохомотив конкретный)

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