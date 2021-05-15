Eurostavka: Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин близок к трансферу в ЦСКА. Согласован пятилетний контракт.
В качестве отступных ЦСКА заплатит «Локомотиву» 15 миллионов рублей.
- Также на Мухина претендует «Краснодар».
- Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локо».
- ЦСКА по итогам сезона может не попасть в еврокубки.
Источник: Eurostavka
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