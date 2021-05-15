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Eurostavka: Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА

15 мая 2021, 19:43
17

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин близок к трансферу в ЦСКА. Согласован пятилетний контракт.

В качестве отступных ЦСКА заплатит «Локомотиву» 15 миллионов рублей.

  • Также на Мухина претендует «Краснодар».
  • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локо».
  • ЦСКА по итогам сезона может не попасть в еврокубки.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Мухин Максим
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1621097652
Муху отделили от котлеты. Но она быстро села на другую.)
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Nayturs
1621097685
Зря, под присмотром более опытного тренера Николича и в компании с Крыховяком мог бы прогрессировать. А в молодежке Олича, это надо посмотреть
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Боцман59rus
1621099078
Это тот, который в половине матчей, включая игру с Спартаком, играет на удаление? Да, очень "качественно" закупается ЦСКА, ничего не скажешь.
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Skull_Boy
1621100966
Зря он уходит и как показывают последние 2 года ЦСКА пачками скупает молодняк, а толку нет, игра как шла через Марио так и идет, а флангов и центра не было и нет
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JTherry
1621101630
недурно затариваются пони: Зе-болотный, Мухин...) прям, на "золотую жилу" попали...
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Рубинище
1621101827
ЦСКА под мухой трансферы теперь проводят?
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Hektor 84
1621102250
10 матчей в РПЛ и 4 на кубок и всё прям нарасхват. В этих играх не показал ничего особенного.
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vladimir-7
1621104212
Клубы не подписали контракт, так что обсуждать переход игрока рано.
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paracetamol
1621146660
Мухин: теперь можно и отдохнуть!
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BRO_football
1621161088
У селекции ЦСКА совсем крыша поехала? Платить 15 лямов евро за 19-летнего игрока? Да за такие деньги в Европе можно было найти хорошего легионера, которые уже за свою команду активно играет и все знают, что от него ждать. А покупать Мухина, это как кота в мешке брать. Сыграл за основную команду всего лишь 10 мачтей в РПЛ и 4 в Кубке России, и уже все его хотят купить! Опять лимит виноват в таких раздутых ничем не обоснованных ценах на молодых футболистах с российским паспортом.
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