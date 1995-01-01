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    Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»

    Полузащитник Максим Мухин сожалеет, что покидает «Локомотив». Он продолжит карьеру в ЦСКА.

    «Сегодня я покидаю «Локомотив», где провeл два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков.

    Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву», – написал Мухин.

    • Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан на 5 лет.
    • По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.
    • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».

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    Источник: инстаграм Максима Мухина

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3633

      AtticusFinch 28 минут назад

      Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве, но денег захотелось больше"

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11030

      paracetamol 43 минуты назад

      Ну ты и знаменитость. Продал родной клуб за 30 серебренников и возомнил о себе невесть что! Не будет с таких толку.

      4
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      Рейтинг: +261

      loko1982 > paracetamol 19 минут назад

      Ладно бы продал за 30 серебрянников и перешёл бы в какой-нибудь приличный клуб, типа Сочи или Крыльев, так он в ЦСКА пожаловал))

      0
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      Рейтинг: +11030

      paracetamol > loko1982 18 минут назад

      В самый гадюшник угодил, что на вылет в ФНЛ окажется.

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