Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»

Полузащитник Максим Мухин сожалеет, что покидает «Локомотив». Он продолжит карьеру в ЦСКА.

«Сегодня я покидаю «Локомотив», где провeл два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков.

Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву», – написал Мухин.

Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан на 5 лет.

По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.

Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».