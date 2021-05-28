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  • Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»

Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»

28 мая 2021, 21:15
21

Полузащитник Максим Мухин сожалеет, что покидает «Локомотив». Он продолжит карьеру в ЦСКА.

«Сегодня я покидаю «Локомотив», где провeл два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков.

Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву», – написал Мухин.

  • Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан на 5 лет.
  • По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.
  • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Максима Мухина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Мухин Максим
Комментарии (21)
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paracetamol
1622226686
Ну ты и знаменитость. Продал родной клуб за 30 серебренников и возомнил о себе невесть что! Не будет с таких толку.
Ответить
ArReal
1622227599
Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве, но денег захотелось больше"
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Вомбат
1622233064
Мухин сам на радостях проболтался, что будет получать 600 тыс евро в год плюс бонусы, то есть при достаточном количестве игрового времени до миллиона. Считаю, что платить желторотым пацанам с неокрепщей психикой такие деньги -- это вредительство. Конечно, то, что Сафонов и Сулейманов в Краснодаре получают в 20 раз меньше -- тоже безобразие. Им надо платить больше в несколько раз. Но во-первых где Сафонов, который тащит команду, и где Мухин, который еще ничего толком, кроме потенциала, не показал. А во-вторых, в несколько раз это не в 30 раз. Очередной пример того, как руководство ЦСКА разлагают российский футбол. Мало им было перехода на осень-весну, так они теперь еще и молодежь российскую портят.
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inzek
1622240735
ЛОКО избавился от гниды (фан Спартака)
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PAREVG.
1622259749
Правильно ты поступил или нет, покажет время... Удачи в новом клубе, и главное, без травм.
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ЮНик
1622264227
Сколько Мухину не плати, Блохин из него не получится. НИ-КОГ-ДА! Раздуть из мухи можно только слона. Не на поле, а в больном воображении.
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Oldtrafford83
1622269468
Как говорил персонаж Данилы К в одном известном фильме: Бабки, бабки, с.у.к.а бабки)))
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zra78
1622272991
Ждём пост,что я так то всю жизнь болел за ЦСКА,но по случайности попал в Локо
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dim29
1622274322
прям ни разу не верю в твою порядочность,исключительно.
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zigbert
1622305818
Получить увеличение зарплаты это хорошо но все это должно быть подкреплено хорошей игрой, не снижая требовательности к своей игре.
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