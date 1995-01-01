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    Официально: ЦСКА купил Мухина

    Как и ожидалось, полузащитник «Локомотива» Максим Мухин перешел в ЦСКА. В его контракте была прописана сумма отступных.

    «Локомотив» и ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорeнности между клубами детали контракта являются конфиденциальными.

    Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», – написал «Локомотив».

    • Eurostavka сообщала, что Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
    • По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.
    • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2847

      absent32 4 минуты назад

      все-го хоро-шего

      0
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      Рейтинг: +28

      Юра мы всеPro 28 минут назад

      Уачи ЦСКА и Оличу, надеюсь составят конкуренцию *ЧЕМПИОНУ*

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17870

      vladimir-7 40 минут назад

      Вот и отлично! ЦСКА молодец, просто клювом не щелкнул.

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