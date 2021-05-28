Официально: ЦСКА купил Мухина

Как и ожидалось, полузащитник «Локомотива» Максим Мухин перешел в ЦСКА. В его контракте была прописана сумма отступных.

«Локомотив» и ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорeнности между клубами детали контракта являются конфиденциальными.

Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», – написал «Локомотив».