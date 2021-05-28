Официально: ЦСКА купил Мухина

Как и ожидалось, полузащитник «Локомотива» Максим Мухин перешел в ЦСКА. В его контракте была прописана сумма отступных.
«Локомотив» и ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорeнности между клубами детали контракта являются конфиденциальными.
Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», – написал «Локомотив».
- Eurostavka сообщала, что Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
- По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.
- Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
Источник: официальный сайт «Локомотива»