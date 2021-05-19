«Локомотив»: Мухин подписал контракт с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин перейдет в ЦСКА. Об этом сообщил член совета директоров «Локо» Валерий Филатов.

«По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА», – сказал Филатов.

Ранее Sport24 сообщал, что 19-летний футболист сегодня, 19 мая, проходит медосмотр перед переходом в столичный клуб.