«Локомотив»: Мухин подписал контракт с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин перейдет в ЦСКА. Об этом сообщил член совета директоров «Локо» Валерий Филатов.
«По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА», – сказал Филатов.
Ранее Sport24 сообщал, что 19-летний футболист сегодня, 19 мая, проходит медосмотр перед переходом в столичный клуб.
- Eurostavka сообщала, что Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
- По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.
- Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
Источник: ТАСС