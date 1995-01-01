Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    «Локомотив»: Мухин подписал контракт с ЦСКА

    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин перейдет в ЦСКА. Об этом сообщил член совета директоров «Локо» Валерий Филатов.

    «По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА», – сказал Филатов.

    Ранее Sport24 сообщал, что 19-летний футболист сегодня, 19 мая, проходит медосмотр перед переходом в столичный клуб.

    • Eurostavka сообщала, что Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
    • По информации «РБ-Спорта», ЦСКА увеличит его зарплату в 30 раз.
    • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:05
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Лфшт 52 минуты назад

      Шпинев чистой воды ********. ****** агенты просто ********** весь футбол в мире.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1147

      PUZIAKA 1 час назад

      Сколько можно бездарно терять талантливую молодежь??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2821

      absent32 > PUZIAKA 58 минут назад

      вообще пофиг. пацан поймал звезду и тут бабла предложили больше и полетел. видно что ему Локо не люб. не велика потеря еще и тем, что он не воспитанник.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      MrZLOba > absent32 39 минут назад

      Не больше не ври, просто с возможностью повышения при прогрессе

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85687
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru