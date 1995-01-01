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    Мухин: «Сделаю все, чтобы оправдать доверие ЦСКА»

    Новичок ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свой переход в московский клуб.

    – Я очень рад присоединиться к ЦСКА. Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация – это вера.

    – Ты был на просмотре в нашем клубе пару лет назад. Насколько это важный факт в твоей биографии?

    – Конечно, важный. Помню, в тот момент шел чемпионат мира-2018 и знаменитый матч с Испанией мы смотрели всей командой. Было круто!

    – Что хочешь сказать болельщикам армейцев?

    – Наверное, прозвучит банально, но буду работать, выкладываться на все 100% и заслуживать их доверие на поле.

    • Мухина купили у «Локомотива» за 170 тысяч евро (данные Transfermarkt).
    • Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.

    Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11046

      paracetamol 57 минут назад

      Перешел в убогий клуп из лигоевропейского. Помогут ли тебе сейчас старания?

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      Рейтинг: +2441

      Алехсбургер. 1 час назад

      600 не пахнут.
      через пару лет
      не отделить ,скорее ,Мухина
      нам от котлет.

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      Рейтинг: +1315

      elessar arnor 1 час назад

      выбить из состава об ляка и киргиза будет не трудно

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      Рейтинг: +377

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Чингисхан говорил, кто предал однажды, предаст и во второй раз. Я думаю, увидим Максончика и в Спартаке.

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