Мухин: «Сделаю все, чтобы оправдать доверие ЦСКА»

Новичок ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свой переход в московский клуб.

– Я очень рад присоединиться к ЦСКА. Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация – это вера.

– Ты был на просмотре в нашем клубе пару лет назад. Насколько это важный факт в твоей биографии?

– Конечно, важный. Помню, в тот момент шел чемпионат мира-2018 и знаменитый матч с Испанией мы смотрели всей командой. Было круто!

– Что хочешь сказать болельщикам армейцев?

– Наверное, прозвучит банально, но буду работать, выкладываться на все 100% и заслуживать их доверие на поле.

Мухина купили у «Локомотива» за 170 тысяч евро (данные Transfermarkt).

Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.

Мухин: «До последнего думал, что останусь в «Локомотиве». Прощальный пост посвящаю команде и фанатам, а не руководству»