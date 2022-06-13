Марадишвили: «Вернблум говорил Тикнизяну, чтобы тот шел в «Ашан» работать»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, как в ЦСКА к молодым футболистам относились более старшие партнеры.

«Не то, чтобы прямо была дедовщина. Я попал на Алана Дзагоева, Кирилла Набабкина и Игоря Акинфеева. Бывало такое, чтобы «душили» на тренировках, но не сильно.

Была пара историй с моим другом Наиром Тикнизяном. Однажды он остался после тренировки: Алексей Березуцкий, Василий и Понтус Вернблум попросили Тики сделать подачи в штрафную площадь.

У него не получилось один раз, другой, третий. И тогда Вернблум позвал переводчика и сказал: «Скажите ему, чтобы он пошел в «Ашан» работать». Такое я не пожелаю никому», – заявил Марадишвили.