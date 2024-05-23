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    • Тошич прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России

    Тошич прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич оценил откровения Понтуса Вернблума про период карьеры в ЦСКА.

    37-летний швед извинился за выступления в составе «армейцев», раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

    «Это интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни в один из дней не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде», – сказал Тошич.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:46
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    Комментарии (5)
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    alefreddy
    1716480319
    игрока с гнильцой пригрели кони
    Ответить
    CSKA57
    1716481872
    Подставили Вернблума...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716481957
    Получается "переобулся".
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