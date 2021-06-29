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    Натхо: «Вернблум отправлял Тикнизяна работать в супермаркет и говорил, что он ничего не умеет»

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, как Понтус Вернблум критиковал нынешнего игрока москвичей Наира Тикнизяна. 35-летний швед сейчас выступает на родине за «Гетеборг».

    – Понтус – человек, про которого у каждого есть своя история.

    – Ну, я помню, как он на сборах отправлял Наира Тикнизяна работать в супермаркете со словами: «Ты на поле ничего не умеешь, так что лучше смени профессию». Понтус очень эмоциональный. Когда он терял контроль, мог быть по-настоящему сумасшедшим! Но отходил уже через пару часов. На эмоциях можно сказать многое.

    Да, молодым парням было сложно влиться в коллектив, когда вокруг столько взрослых футболистов. Но у нас было много опытных игроков, которые помогали молодым. Учась у опытных, можно становиться лучше как футболист.

    • 22-летний Тикнизян сейчас стоит 1,8 миллиона евро.
    • Он воспитанник ЦСКА.
    • Новый сезон РПЛ стартует для ЦСКА 25 июля матчем против «Уфы».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Ellesar North 37 минут назад

      ох как не хватает его для обл я ка и киргиза

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