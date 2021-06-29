Натхо: «Вернблум отправлял Тикнизяна работать в супермаркет и говорил, что он ничего не умеет»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, как Понтус Вернблум критиковал нынешнего игрока москвичей Наира Тикнизяна. 35-летний швед сейчас выступает на родине за «Гетеборг».

– Понтус – человек, про которого у каждого есть своя история.

– Ну, я помню, как он на сборах отправлял Наира Тикнизяна работать в супермаркете со словами: «Ты на поле ничего не умеешь, так что лучше смени профессию». Понтус очень эмоциональный. Когда он терял контроль, мог быть по-настоящему сумасшедшим! Но отходил уже через пару часов. На эмоциях можно сказать многое.

Да, молодым парням было сложно влиться в коллектив, когда вокруг столько взрослых футболистов. Но у нас было много опытных игроков, которые помогали молодым. Учась у опытных, можно становиться лучше как футболист.