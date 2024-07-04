Натхо дал оценку резонансным словам Вернблума про ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал скандальные высказывания экс-одноклубника Понтуса Вернблума.

37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.

«Слышал о высказываниях Понтуса, но не читал их. Не знаю, что конкретно он наговорил, но, думаю, он провел хорошее время в России в отличной команде. Мы с ним были близки, и это был отличный этап карьеры для нас обоих.

Возможно, что на него оказывалось давление, чтобы он сказал что-то плохое о России. Я точно не знаю и предпочитаю не распространяться об этом.

Я не говорил с Понтусом об этом и не знаю, было ли что-то подобное на самом деле», – заявил Натхо.