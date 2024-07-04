Натхо дал оценку резонансным словам Вернблума про ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал скандальные высказывания экс-одноклубника Понтуса Вернблума.
37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.
«Слышал о высказываниях Понтуса, но не читал их. Не знаю, что конкретно он наговорил, но, думаю, он провел хорошее время в России в отличной команде. Мы с ним были близки, и это был отличный этап карьеры для нас обоих.
Возможно, что на него оказывалось давление, чтобы он сказал что-то плохое о России. Я точно не знаю и предпочитаю не распространяться об этом.
Я не говорил с Понтусом об этом и не знаю, было ли что-то подобное на самом деле», – заявил Натхо.
- Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
- Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
- С командой он выиграл 6 трофеев.
Источник: «Р-Спорт»