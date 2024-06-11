Романцев – о Вернблуме: «Гастарбайтер, который недостоин имени большого клуба – пошел он!»

Олег Романцев разнес Понтуса Вернблума за его высказывания о ЦСКА.
37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.
– Как вы расцениваете поступок шведа Вернблума, который после шести лет выступлений за ЦСКА, вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?
– Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он недостоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни.
Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому, по-русски говоря, пошел бы он!
- Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
- Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
- С командой он выиграл 6 трофеев.