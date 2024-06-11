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    • Романцев – о Вернблуме: «Гастарбайтер, который недостоин имени большого клуба – пошел он!»

    Романцев – о Вернблуме: «Гастарбайтер, который недостоин имени большого клуба – пошел он!»

    Олег Романцев разнес Понтуса Вернблума за его высказывания о ЦСКА.

    37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.

    – Как вы расцениваете поступок шведа Вернблума, который после шести лет выступлений за ЦСКА, вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?

    – Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он недостоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни.

    Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому, по-русски говоря, пошел бы он!

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2024 22:22
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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1718135218
    И пусть канает
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    Боров мясной
    1718138010
    Костолом, продажные судейки ему всё прощали.. сейчас другие из купили!
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    Ганнибал Лектор
    1718147014
    ОИР дело говорит!
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