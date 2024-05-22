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    • Ветеран ЦСКА – о словах Вернблума: «Нельзя его судить за это, каждый выживает как может»

    Ветеран ЦСКА – о словах Вернблума: «Нельзя его судить за это, каждый выживает как может»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не стал критиковать экс-полузащитника московского клуба Понтуса Вернблума.

    37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

    «Что я могу сказать, он у нас поиграл хорошо, принес много пользы команде, заработал здесь деньги, вложил их наверняка в Швецию.

    Там у него работа, семья, быт. Нельзя его судить за это, карьеру ему зарубят. Он вынужден так говорить.

    Помню, что он очень хорошо относился к России. Но в данной ситуации не может же он быть пророссийским, там сразу примут жесткие меры, он нигде не найдет работу. Каждый выживает как может», – сказал Пономарев.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1716387866
    ...он это под пытками всё сказал или у него жена в заложниках была? Ты сам, видно, то ещё х*йло...
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    val69
    1716389161
    Бедолага... Надо ведь... Выживает...
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