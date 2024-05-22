Ветеран ЦСКА – о словах Вернблума: «Нельзя его судить за это, каждый выживает как может»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не стал критиковать экс-полузащитника московского клуба Понтуса Вернблума.

37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

«Что я могу сказать, он у нас поиграл хорошо, принес много пользы команде, заработал здесь деньги, вложил их наверняка в Швецию.

Там у него работа, семья, быт. Нельзя его судить за это, карьеру ему зарубят. Он вынужден так говорить.

Помню, что он очень хорошо относился к России. Но в данной ситуации не может же он быть пророссийским, там сразу примут жесткие меры, он нигде не найдет работу. Каждый выживает как может», – сказал Пономарев.