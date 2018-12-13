Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Суперкубок России 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Copa del Sol 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Чемпионат Европы 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010