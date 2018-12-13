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Понтус Вернблум
Статистика
Понтус Вернблум - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1986 (40), Кунгельв
#19 | Полузащитник
187 см | 85 кг
Швеция
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
ПАОК
1 : 3
13.12.2018
БАТЭ
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Челси
4 : 0
29.11.2018
ПАОК
1' - 90'
50'
Лига Европы, 4 тур
Фехервар
1 : 0
08.11.2018
ПАОК
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
ПАОК
0 : 2
25.10.2018
Фехервар
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
БАТЭ
1 : 4
04.10.2018
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
ПАОК
0 : 1
20.09.2018
Челси
1' - 90'
88'
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