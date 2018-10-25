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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Фехервар
ПАОК - Фехервар: обзор матча 25 октября 2018
ПАОК
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 2
Завершен
Фехервар
12'
С. Хусти
45'
Стопира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Фехервар
85'
Желтая карточка
А. Ходжич
75'
Желтая карточка
А. Фиола
73'
Желтая карточка
Л. Него
50'
Желтая карточка
А. Ковачик
45'
ГОЛ! 0:2!
Стопира
Пас отдал
С. Хусти
23'
Желтая карточка
А. Хаджич
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Хусти
Пас отдал
Л. Него
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
2
Стопира
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
17
Георгий Миланов
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
7
Амр Варда
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
4-4-1-1
1
Пасхалакис
14
Тошка
3
Лео Матос
15
Варела
15
Креспо
87
Каньяс
10
Пелкас
28
Шахов
7
Эль-Каддури
18
Лимниос
80
Карелис
3-2-4-1
1
Ковачик
5
Соуза
23
Юхас
5
Фиола
77
Него
2
Стопира
17
Миланов
88
Хаджич
17
Паткаи
9
Хусти
44
Щепович
Остались в запасе
ПАОК
Фехервар
8
Лео Жаба
ПВ
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
7
Амр Варда
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
8
Лео Жаба
ПВ
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
7
Амр Варда
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча ПАОК - Фехервар
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
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