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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Челси
ПАОК - Челси: обзор матча 20 сентября 2018
ПАОК
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа L, 1 тур
0 : 1
Завершен
Челси
7'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Челси
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
90'
+3
Желтая карточка
А. Варда
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
Желтая карточка
Р. Баркли
Желтая карточка
П. Вернблум
88'
7'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Пас отдал
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-4-1
1
Пасхалакис
20
Виейринья
15
Варела
14
Тошка
34
Хачериди
8
Маурисио
7
Эль-Каддури
28
Шахов
10
Пелкас
19
Вернблум
8
Лео Жаба
4-1-2-2-1
13
Кепа
77
Дзаппакоста
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
21
Жоржиньо
6
Баркли
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
Остались в запасе
ПАОК
Челси
1
Родриго Рей
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча ПАОК - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
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