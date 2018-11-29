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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - ПАОК
Челси - ПАОК: обзор матча 29 ноября 2018
Челси
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
4 : 0
Завершен
ПАОК
27'
О. Жиру
37'
О. Жиру
60'
К. Хадсон-Одои
78'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - ПАОК
80'
Желтая карточка
Д. Пелкас
ГОЛ! 4:0!
А. Мората
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
78'
78'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Маурисио
76'
Замена
Ф. Варела
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
А. Мората
️️️️
О. Жиру
75'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
66'
Замена
И. Ампаду
️️️️
Д. Дзаппакоста
63'
ГОЛ! 3:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
С. Фабрегас
60'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
54'
50'
Желтая карточка
П. Вернблум
46'
Замена
А. Варда
️️️️
А. Прийович
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
С. Фабрегас
37'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Педро
27'
7'
Красная карточка
Е. Хачериди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Понтус Вернблум
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
24
Кэхилл
15
Кристенсен
77
Дзаппакоста
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
6
Баркли
7
Хадсон-Одои
9
Педро
9
Жиру
4-1-3-1-1
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
34
Хачериди
15
Креспо
20
Виейринья
8
Маурисио
19
Вернблум
28
Шахов
7
Эль-Каддури
8
Лео Жаба
9
Прийович
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
77
Дзаппакоста
4
Ампаду
4
Ампаду
77
Дзаппакоста
9
Жиру
21
Мората
21
Мората
9
Жиру
7
Эль-Каддури
15
Варела
15
Варела
7
Эль-Каддури
8
Маурисио
10
Пелкас
10
Пелкас
8
Маурисио
9
Прийович
7
Варда
7
Варда
9
Прийович
Остались в запасе
Челси
ПАОК
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Родриго Рей
ВР
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Челси - ПАОК
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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