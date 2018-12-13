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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - БАТЭ
ПАОК - БАТЭ: обзор матча 13 декабря 2018
ПАОК
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 6 тур
1 : 3
Завершен
БАТЭ
59'
А. Прийович
18'
М. Скавыш
42'
Н. Сигневич (П)
45+1'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - БАТЭ
90'
+5
Желтая карточка
Е. Яблонский
88'
Замена
Е. Яблонский
️️️️
С. Драгун
83'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
М. Скавыш
72'
Желтая карточка
А. Риос
62'
Красная карточка
Н. Сигневич
ГОЛ! 1:3!
А. Прийович
Пас отдал
Л. Жаба
59'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Пелкас
55'
Замена
А. Варда
️️️️
Виейринья
46'
Замена
А. Тошка
️️️️
Д. Лимниос
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Н. Сигневич
Пас отдал
И. Стасевич
Желтая карточка
Л. Матос
43'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Сигневич
Желтая карточка
Виейринья
36'
27'
Желтая карточка
Д. Бага
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
И. Стасевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
4-1-2-2-1
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
15
Креспо
20
Виейринья
15
Варела
8
Маурисио
10
Пелкас
87
Каньяс
8
Лео Жаба
18
Лимниос
9
Прийович
2-5-1-2
77
Щербицкий
23
Поляков
20
Волков
25
Бага
17
Риос
7
Стасевич
21
Драгун
6
Филипович
4
Иванич
14
Сигневич
15
Скавыш
18
Лимниос
14
Тошка
14
Тошка
18
Лимниос
20
Виейринья
7
Варда
7
Варда
20
Виейринья
10
Пелкас
29
Акпом
29
Акпом
10
Пелкас
15
Скавыш
62
Гордейчук
62
Гордейчук
15
Скавыш
21
Драгун
14
Яблонский
14
Яблонский
21
Драгун
Остались в запасе
ПАОК
БАТЭ
1
Родриго Рей
ВР
19
Понтус Вернблум
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
31
Антон Чичкан
ВР
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
19
Понтус Вернблум
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча ПАОК - БАТЭ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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