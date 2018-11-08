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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - ПАОК
Фехервар - ПАОК: обзор матча 08 ноября 2018
Фехервар
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 0
Завершен
ПАОК
50'
Г. Миланов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - ПАОК
82'
Желтая карточка
Е. Шахов
Желтая карточка
Б. Николов
60'
ГОЛ! 1:0!
Г. Миланов
Пас отдал
В. Соуза
50'
Желтая карточка
А. Хаджич
49'
47'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
29'
Желтая карточка
Л. Жаба
Желтая карточка
А. Фиола
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
2
Стопира
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
17
Георгий Миланов
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-4-1
1
Ковачик
5
Соуза
23
Юхас
5
Фиола
2
Стопира
77
Него
9
Хусти
88
Хаджич
17
Паткаи
17
Миланов
44
Щепович
4-1-2-2-1
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
15
Креспо
15
Варела
14
Тошка
19
Вернблум
7
Эль-Каддури
28
Шахов
18
Лимниос
8
Лео Жаба
9
Прийович
Остались в запасе
Фехервар
ПАОК
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Фехервар - ПАОК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
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