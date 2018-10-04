Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - ПАОК
БАТЭ - ПАОК: обзор матча 04 октября 2018
БАТЭ
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 4
Завершен
ПАОК
61'
М. Скавыш
6'
А. Прийович
11'
Л. Жаба
17'
Л. Жаба
73'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - ПАОК
73'
ГОЛ! 1:4!
Д. Пелкас
Пас отдал
Л. Жаба
ГОЛ! 1:3!
М. Скавыш
61'
Желтая карточка
М. Володько
46'
17'
ГОЛ! 0:3!
Л. Жаба
Пас отдал
Маурисио
11'
ГОЛ! 0:2!
Л. Жаба
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Прийович
Пас отдал
Л. Жаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
17
Алексей Риос
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
94
Ирвин Мукам
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
2-5-2-1
77
Щербицкий
24
Филипенко
23
Поляков
25
Бага
7
Стасевич
21
Драгун
14
Яблонский
11
Володько
17
Риос
4
Иванич
24
Туоминен
4-1-2-2-1
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
15
Варела
14
Тошка
15
Креспо
8
Маурисио
87
Каньяс
10
Пелкас
18
Лимниос
8
Лео Жаба
9
Прийович
Остались в запасе
БАТЭ
ПАОК
31
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
94
Ирвин Мукам
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
94
Ирвин Мукам
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча БАТЭ - ПАОК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
ПАОК
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:50
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:50
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+