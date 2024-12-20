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    • Помощник Слуцкого оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию

    Помощник Слуцкого оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию

    Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, прокомментировал резонансное интервью Понтуса Вернблума, с которым он работал в ЦСКА.

    37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.

    – Как близок ты был с Вернблумом в ЦСКА?

    – Очень. Ближе всех – с Березуцкими, еще с Эльмом и Еременко, пока он не попал в те обстоятельства. А Понтус – настоящий человек. Прямой и командный и на поле, и в жизни.

    – Насколько настоящий и прямой Вернблум в недавнем письме-интервью шведским медиа?

    Насколько знаю, он все это говорил в суперъюмористической манере. Я посмотрел дословный перевод, знаю Вернблума. Не хочу защищать его или в чем-то обвинять, но, по-моему, он немножко не понимает: сейчас времена изменились, и некоторые вещи, о которых можно было шутить раньше, сейчас затрагивать не стоит.

    Но в целом это тот самый Вернблум – вообще за словом в карман не лезет. Считаю, его воспитали так в ЦСКА – тогда тоже мог брякнуть что-то лишнее.

    – Антон Чистяков недавно рассказывал, что Вернблумом во многих вопросах вертела жена.

    – Тоже довольно распространенная история. В футболе жены очень многое определяют для футболистов даже в переговорном процессе. И в случае Понтуса ничего сверхъестественного не было.

    Наоборот, Вернблум прямо называл себя подкаблучником. Но, на мой взгляд, это была хитро сыгранная партия в его семейной жизни.

    – Но про ветхое состояние Ватутинок он же прав?

    – Конечно. Помню базу ЦСКА далеко не идеальной, а технически вообще слабой. Но еще раз: монолог Вернблума, мне показалось, построен на шутейных вещах.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии (1)
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    1734711109
    Важно не то,что ты хотел сказать,а как тебя поняли. И ещё одно выходит,что плохо питающиеся,обмундированные миллионеры с плохой инфраструктурой добивались большего,чем полностью довольные жизнью и собой.
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