Помощник Слуцкого оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, прокомментировал резонансное интервью Понтуса Вернблума, с которым он работал в ЦСКА.

37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.

– Как близок ты был с Вернблумом в ЦСКА?

– Очень. Ближе всех – с Березуцкими, еще с Эльмом и Еременко, пока он не попал в те обстоятельства. А Понтус – настоящий человек. Прямой и командный и на поле, и в жизни.

– Насколько настоящий и прямой Вернблум в недавнем письме-интервью шведским медиа?

– Насколько знаю, он все это говорил в суперъюмористической манере. Я посмотрел дословный перевод, знаю Вернблума. Не хочу защищать его или в чем-то обвинять, но, по-моему, он немножко не понимает: сейчас времена изменились, и некоторые вещи, о которых можно было шутить раньше, сейчас затрагивать не стоит.

Но в целом это тот самый Вернблум – вообще за словом в карман не лезет. Считаю, его воспитали так в ЦСКА – тогда тоже мог брякнуть что-то лишнее.

– Антон Чистяков недавно рассказывал, что Вернблумом во многих вопросах вертела жена.

– Тоже довольно распространенная история. В футболе жены очень многое определяют для футболистов даже в переговорном процессе. И в случае Понтуса ничего сверхъестественного не было.

Наоборот, Вернблум прямо называл себя подкаблучником. Но, на мой взгляд, это была хитро сыгранная партия в его семейной жизни.

– Но про ветхое состояние Ватутинок он же прав?

– Конечно. Помню базу ЦСКА далеко не идеальной, а технически вообще слабой. Но еще раз: монолог Вернблума, мне показалось, построен на шутейных вещах.