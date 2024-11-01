Экс-скаут ЦСКА: «Меня изумило, каким подкаблучником оказался Вернблум»

Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков поделился воспоминаниями о Понтусе Вернблуме.

Швед выступал за армейцев с 2012 по 2018 год.

Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.

С командой он выиграл 6 трофеев.

– Чем тебя изумил Вернблум?

– Каким подкаблучником оказался. На поле Понтус – воин, глотку готов грызть даже своим. А вот за полем делает все по согласованию с женой.

Часто ездил с ней, решения принимал вообще всякий раз, только поговорив с ней. Можно сказать, Понтусом управляла жена. Особенно мы это ощутили, когда продлевали контракт.

– Чего требовала жена?

– Одно из ее условий – снимать им с Понтусом дом. Что совсем не вписывалось в наш бюджет на аренду квартир. А нужен был именно дом, причем в элитном районе.

Дом нашли, но его владелец тоже оказался непростым человеком. В итоге Понтус и продлил контракт, и обновил жилье.

– Недавно Вернблум рассказал, что обещал жене ни за что не ехать в Россию, а та восприняла новость о трансфере как извещение о смерти. Сам Понтус же сказал, что готов извиниться за то, что играл в ЦСКА. Как тебе?

– Мы не знаем, что дословно сказал Вернблум и как это отличается от итоговых цитат. Но неприятно было читать, конечно.

Пик карьеры Вернблума – как и многих других легионеров – пришелся именно на ЦСКА. Более того, Понтус был примером отношения к делу. Не щадил ни себя, ни партнеров, на 200% отдавался игре.

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