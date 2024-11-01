Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-скаут ЦСКА: «Меня изумило, каким подкаблучником оказался Вернблум»

    Экс-скаут ЦСКА: «Меня изумило, каким подкаблучником оказался Вернблум»

    Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков поделился воспоминаниями о Понтусе Вернблуме.

    • Швед выступал за армейцев с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

    – Чем тебя изумил Вернблум?

    – Каким подкаблучником оказался. На поле Понтус – воин, глотку готов грызть даже своим. А вот за полем делает все по согласованию с женой.

    Часто ездил с ней, решения принимал вообще всякий раз, только поговорив с ней. Можно сказать, Понтусом управляла жена. Особенно мы это ощутили, когда продлевали контракт.

    – Чего требовала жена?

    – Одно из ее условий – снимать им с Понтусом дом. Что совсем не вписывалось в наш бюджет на аренду квартир. А нужен был именно дом, причем в элитном районе.

    Дом нашли, но его владелец тоже оказался непростым человеком. В итоге Понтус и продлил контракт, и обновил жилье.

    – Недавно Вернблум рассказал, что обещал жене ни за что не ехать в Россию, а та восприняла новость о трансфере как извещение о смерти. Сам Понтус же сказал, что готов извиниться за то, что играл в ЦСКА. Как тебе?

    – Мы не знаем, что дословно сказал Вернблум и как это отличается от итоговых цитат. Но неприятно было читать, конечно.

    Пик карьеры Вернблума – как и многих других легионеров – пришелся именно на ЦСКА. Более того, Понтус был примером отношения к делу. Не щадил ни себя, ни партнеров, на 200% отдавался игре.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Акинфеев оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию 7
    Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»
    Натхо дал оценку резонансным словам Вернблума про ЦСКА 12
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730482275
    Антоша,и в чём неожиданность,заносчивая тупица???Жену бьёшь,наверное,и в чёрном теле держишь??? Видимо ты не русский человек,который знает :Ночная кукушка всё равно перекукует,тем более жена(а не ваши многочисленные "девушки"),с которой собираешься жить долго.Правда,ничего необычного,по части "подкаблучника",ты не сообщил,а лишь осветил обычные семейные отношения-советоваться и доверять. Расскажи нам что-нибудь более убедительное...
    Ответить
    САДЫЧОК
    1730483589
    Автор измазал ****** заголовок.
    Ответить
    DeStar
    1730484737
    ну есть и такие люди. На поле свою работу делал, вне поля - дело каждого, жены тоже разные бывают))
    Ответить
    qwertyйцукен
    1730486440
    Рыбас вот подкаблучник.Жена осетинка отказалась ехать с ним на его Родину -Польшу, так он под каблук и залёг.Продал Родину с.ука, ради сучки жены.Вот оно чо.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 