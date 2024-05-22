Экс-директор ЦСКА прокомментировал скандальное интервью Вернблума

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов оценил высказывания Понтуса Вернблума о московском клубе.

37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

– Как вы оцениваете высказывания Вернблума?

– Я никак не оцениваю и не хочу оценивать. Сказал и сказал, я не воспринимаю это как что-то негативное.

Конечно, какие-то вещи было не очень приятно слышать болельщикам ЦСКА, я их тоже понимаю, но оценивать его слова не хочу и не буду.

– Слова Вернблума о пресной еде и плохом состоянии базы ЦСКА – правда?

– Нет. Безусловно, это был не отель Four Seasons, но база была в очень достойном состоянии для профессиональных спортсменов. Они же туда не в отпуск ездят и не в СПА лежат. Они готовятся к важнейшим матчам. Все необходимое и даже более чем там присутствовало.

Я только могу подтвердить, что была водка, когда мы подписывали с ним контракт. Об этом он в самом начале рассказывает.

Про базу я с ним не соглашусь. Может быть он сравнивал с тем дубайским отелем, где он получил предложение от ЦСКА. Наверное, какая-то разница между дубайским отелем и базой есть. Но условия были более чем достойные и совершенно достаточные для клуба уровня Лиги чемпионов.

– А что касается слов про кадетский хор?

– Мне кажется, он просто вошел в образ. Это какая-то сатира на самого себя. Он просто не смог остановиться.

– Во время нахождения в команде Верблум выражал недовольства конкретным вещам?

– Он всегда улыбался во все 32 зуба и был доволен. Весь период, что он был в ЦСКА, я не думаю, что Вернблум был чем-то недоволен.

Он играл в клубе чемпионе России, он участвовал и забивал в Лиге чемпионов, был кумиром и лидером, а в каких-то матчах капитаном.

Я думаю, что сейчас – это то ли временное помешательство, то ли некоторая сатира, шведский юмор, который мы поймем спустя какое-то время.

Я даже на него злиться и обижаться не вижу смысла, потому что интервью находится между ерундой и сказкой.