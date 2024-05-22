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    • «Она тоже сыграла свою роль»: Вернблум заявил о влиянии водки на его трансфер в ЦСКА

    «Она тоже сыграла свою роль»: Вернблум заявил о влиянии водки на его трансфер в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в колонке для Aftonbladet вспомнил о событиях, предшествовавших его переходу в московский клуб.

    «В Москве меня и моe окружение проводили в один из самых роскошных кварталов, расположенный всего в двух шагах от Большого театра.

    Внутри ресторана все разговаривали вежливо. Наверное, никогда я не получал столько лести, как во время того ужина.

    В конце концов мы договорились обо всех деталях, доели последнюю икру. Ту самую чeрную икру, которую мы видели по телевизору.

    Потом мы пили водку, которая не была той «Ельцинводкой», которую мы с друзьями покупали у польских дальнобойщиков в молодости, и она тоже сыграла свою роль», – признался 37-летний швед.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Бомбардир»

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