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    • В ЦСКА отреагировали на скандальные высказывания Вернблума о России

    В ЦСКА отреагировали на скандальные высказывания Вернблума о России

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о словах Понтуса Вернблума.

    • Бывший защитник московской команды извинился за выступления в составе ЦСКА.
    • Швед также раскритиковал клубную базу и повара, а еще сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.
    • Позже он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

    «Сначала я был удивлeн словами Понтуса. Но потом я вспомнил характер Вернблума, все ситуации, которые с ним были, так что, мне кажется, это был троллинг. Когда я прочитал его слова про хор мальчиков, то сразу перед глазами представил его лицо, с которым он это писал. Думаю, старик Понтус просто в Швеции всех повеселил», – сказал Бабаев.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1719230792
    Бабаев, не надо вилять, если не хочешь давать опровержение, то так и скажи: обосрали-обтекаем.
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    The only one
    1719231128
    Роман Бабаев- западная толерантность так и прёт. Зачем? Там твоё холуйство никто не оценит. А у нас уважение к тебе упадёт ниже плинтуса...
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    nemolod
    1719231999
    Ну если ему там было так плохо,чего ж он пробыл там не год,не два,не разорвал контракт,а пробыл аж почти семь годов-его что на клубной базе цепями привязывали и повара с ложки насильно кормили?
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    111ax
    1719232912
    нормальный ГД сказал бы что-то такое: Понтус Вернблум для ЦСКА был важным членом коллектива, приносил большой вклад, нам было приятно с ним работать и с нашей стороны нами ощущалось, что это чувство взаимно и мы видели теплое отношение к клубу и коллективу со стороны Понтуса. И нам удивительно и непонятно читать подобные сообщения от него. Вероятно, это некое воздействие европейской пропаганды, иных предположений у нас нет. А не вот этот вот высер от кучерявого, который привел великий некогда клуб к текущему положению
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    BRO_football
    1719236068
    А в чём проблема? Вы что, ждали, что Вернблум станет патриотом России и начнёт агитировать за СВО? Для кого-то секрет, что легионеры в России только ради денег и любят страну, пока им деньги платят?
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