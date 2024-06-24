В ЦСКА отреагировали на скандальные высказывания Вернблума о России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о словах Понтуса Вернблума.

Бывший защитник московской команды извинился за выступления в составе ЦСКА.

Швед также раскритиковал клубную базу и повара, а еще сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.

Позже он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

«Сначала я был удивлeн словами Понтуса. Но потом я вспомнил характер Вернблума, все ситуации, которые с ним были, так что, мне кажется, это был троллинг. Когда я прочитал его слова про хор мальчиков, то сразу перед глазами представил его лицо, с которым он это писал. Думаю, старик Понтус просто в Швеции всех повеселил», – сказал Бабаев.