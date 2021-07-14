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Бывший игрок ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры

14 июля 2021, 15:58
7

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум объявил о завершении профессиональной карьеры в 35 лет.

«Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру в «Гетеборге». Я бы хотел продолжать, но моe тело не хочет этого так сильно, как я. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела», – сказал Вернблум.

  • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
  • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
  • С москвичами он выиграл шесть трофеев.

Источник: официальный сайт «Гетеборга»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гетеборг Вернблум Понтус
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1626268137
- тройка самых известных костоломов- Шемберас, Рахимич и Вернблум, все кони. Где вы их находите, подскажите Алёше, без них вам никак)))
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sobaka120982
1626274267
Понтус это история ЦСКА! Был лидером и мог прям на поле напихать любому игроку своей команды, да и чужим тоже
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portero
1626296620
грубый игрок, при нормальном судействе должны были удалять через игру....
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zigbert
1626332400
Каким бы грубым игроком не был Верблум, ЦСКА он приносил пользу.
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111ax
1626336030
всегда на 100% выкладывался, себя не жалел, да и соперника. Вот и закончил раньше возможного
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