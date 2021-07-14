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    Бывший игрок ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум объявил о завершении профессиональной карьеры в 35 лет.

    «Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру в «Гетеборге». Я бы хотел продолжать, но моe тело не хочет этого так сильно, как я. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела», – сказал Вернблум.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С москвичами он выиграл шесть трофеев.

    Источник: официальный сайт «Гетеборга»

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    14.07.2021 15:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +706

      111ax 15 июля 2021, 11:00

      всегда на 100% выкладывался, себя не жалел, да и соперника. Вот и закончил раньше возможного

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 10:00

      Каким бы грубым игроком не был Верблум, ЦСКА он приносил пользу.

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 15 июля 2021, 00:03

      грубый игрок, при нормальном судействе должны были удалять через игру....

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 14 июля 2021, 17:51

      Понтус это история ЦСКА! Был лидером и мог прям на поле напихать любому игроку своей команды, да и чужим тоже

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 16:08

      - тройка самых известных костоломов- Шемберас, Рахимич и Вернблум, все кони. Где вы их находите, подскажите Алёше, без них вам никак)))

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 14 июля 2021, 17:26

      Ну уж с вашими костоломами, как Комбаров, Джикия, Обезьяна
      Луис, Велик и др., просто невозможно сравнивать, так что надо,
      просто, тебе помолчать.

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > Боцман59rus 14 июля 2021, 18:18

      Ковтун нервно курит в сторонке.

      0
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