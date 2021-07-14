Бывший игрок ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум объявил о завершении профессиональной карьеры в 35 лет.
«Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру в «Гетеборге». Я бы хотел продолжать, но моe тело не хочет этого так сильно, как я. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела», – сказал Вернблум.
- Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
- В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
- С москвичами он выиграл шесть трофеев.
Источник: официальный сайт «Гетеборга»