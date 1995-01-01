Вернблум: «В переговорах с ЦСКА пришлось идти на уловки»

Это нормально в переговорах, главное что эти деньги он отработал с лихвой. Нам очень тебя не хватает Понтус.
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как проходили переговоры о переходе в московский клуб.
«За ужином в переговорах с представителями ЦСКА я даже соврал, что читал «Преступление и наказание» Фeдора Достоевского. Пришлось идти и на некоторые уловки и выкладывать всe, что я знал о России. Я говорил о хоккее и о том, что их все боятся на Западе.
Переезд в Россию был фантастическим в финансовом плане. Я сказал жене, что если мы переедем туда, то нам и нашим детям ни о чем не нужно будет думать в будущем», – цитирует шведа Expressen.
- Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
- В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
- С москвичами он выиграл шесть трофеев.