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    Вернблум: «В переговорах с ЦСКА пришлось идти на уловки»

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как проходили переговоры о переходе в московский клуб.

    «За ужином в переговорах с представителями ЦСКА я даже соврал, что читал «Преступление и наказание» Фeдора Достоевского. Пришлось идти и на некоторые уловки и выкладывать всe, что я знал о России. Я говорил о хоккее и о том, что их все боятся на Западе.

    Переезд в Россию был фантастическим в финансовом плане. Я сказал жене, что если мы переедем туда, то нам и нашим детям ни о чем не нужно будет думать в будущем», – цитирует шведа Expressen.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С москвичами он выиграл шесть трофеев.

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    Источник: Expressen

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1550

      Niko 1 час назад

      Это нормально в переговорах, главное что эти деньги он отработал с лихвой. Нам очень тебя не хватает Понтус.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +84834

      zigbert 1 час назад

      У болельщиков ЦСКА остались о нем только приятные воспоминания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      111ax 2 часа назад

      да, его не хватает конечно, особенно в текущем составе когда опорник маленький Обляков. Марадишвили с Тикнизяном правда не плохи тоже, хоть и не такие "зубастые"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17085

      vladimir-7 2 часа назад

      В ЦСКА сейчас очень не хватает такого Вернблума, да и Эльма тоже.

      1
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