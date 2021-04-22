Вернблум: «В переговорах с ЦСКА пришлось идти на уловки»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как проходили переговоры о переходе в московский клуб.

«За ужином в переговорах с представителями ЦСКА я даже соврал, что читал «Преступление и наказание» Фeдора Достоевского. Пришлось идти и на некоторые уловки и выкладывать всe, что я знал о России. Я говорил о хоккее и о том, что их все боятся на Западе.

Переезд в Россию был фантастическим в финансовом плане. Я сказал жене, что если мы переедем туда, то нам и нашим детям ни о чем не нужно будет думать в будущем», – цитирует шведа Expressen.