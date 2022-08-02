Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью»

Арбитр Сергей Карасев назвал экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума самым импульсивным футболистом, с которым встречался на поле.

«Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Вернблум это делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него. Он из игры в игру это делал, и если не знать об этом и не готовиться, то игра может потом не заладиться.

Он полностью разрушает арбитра, начинает с каких-то мелочей и постоянно в импульсивной манере что-то говорит арбитру. Но когда ты показываешь ему желтую карточку, после этого его уже не слышно», – сказал Карасев.