Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью»

Этот костолом в играх за рубежом был паинькой, и только у нас строил из себя мачо, зная, что такие судейские прохвосты, как карась, ему не опасны.
Арбитр Сергей Карасев назвал экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума самым импульсивным футболистом, с которым встречался на поле.
«Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Вернблум это делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него. Он из игры в игру это делал, и если не знать об этом и не готовиться, то игра может потом не заладиться.
Он полностью разрушает арбитра, начинает с каких-то мелочей и постоянно в импульсивной манере что-то говорит арбитру. Но когда ты показываешь ему желтую карточку, после этого его уже не слышно», – сказал Карасев.
- Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
- В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
- С москвичами он выиграл шесть трофеев.
- Швед завершил карьеру в 2021 году.