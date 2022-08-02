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    Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью»

    Арбитр Сергей Карасев назвал экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума самым импульсивным футболистом, с которым встречался на поле.

    «Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Вернблум это делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него. Он из игры в игру это делал, и если не знать об этом и не готовиться, то игра может потом не заладиться.

    Он полностью разрушает арбитра, начинает с каких-то мелочей и постоянно в импульсивной манере что-то говорит арбитру. Но когда ты показываешь ему желтую карточку, после этого его уже не слышно», – сказал Карасев.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С москвичами он выиграл шесть трофеев.
    • Швед завершил карьеру в 2021 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15096

      NewLife 44 минуты назад

      Этот костолом в играх за рубежом был паинькой, и только у нас строил из себя мачо, зная, что такие судейские прохвосты, как карась, ему не опасны.

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      Рейтинг: +2262

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Именно поэтому ты его не удалял, да?

      0
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      Рейтинг: +23111

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Значит, горчичник Вернблуму надо было показывать ещё в раздевалке, до начала игры. )

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      Рейтинг: +4006

      Enter2006 1 час назад

      А ты будь как Пьерлуиджи Коллина ))

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