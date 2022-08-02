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  • Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью»

Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью»

2 августа 2022, 10:25
8

Арбитр Сергей Карасев назвал экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума самым импульсивным футболистом, с которым встречался на поле.

«Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Вернблум это делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него. Он из игры в игру это делал, и если не знать об этом и не готовиться, то игра может потом не заладиться.

Он полностью разрушает арбитра, начинает с каких-то мелочей и постоянно в импульсивной манере что-то говорит арбитру. Но когда ты показываешь ему желтую карточку, после этого его уже не слышно», – сказал Карасев.

  • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
  • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
  • С москвичами он выиграл шесть трофеев.
  • Швед завершил карьеру в 2021 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Карасев Сергей
Комментарии (8)
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Enter2006
1659425395
А ты будь как Пьерлуиджи Коллина ))
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DOCTOR PENALTY
1659425497
Значит, горчичник Вернблуму надо было показывать ещё в раздевалке, до начала игры. )
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СвинкаСправедливости
1659426210
Именно поэтому ты его не удалял, да?
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NewLife
1659428606
Этот костолом в играх за рубежом был паинькой, и только у нас строил из себя мачо, зная, что такие судейские прохвосты, как карась, ему не опасны.
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житель СПб
1659432065
Один из самых грубых и хамских игроков в 2010-ые годы в РПЛ... Хотя, справедливости ради - игрок хороший.
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portero
1659440357
Ну и что мешало показывать ему сразу карту, полученные деньги или указания?????
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zigbert
1659441368
Такой уж у него был характер. Да и удалялся с поля частенько.
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