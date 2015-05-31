Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алессандро Лукарелли
Статистика
Алессандро Лукарелли - статистика
Завершил карьеру
22 июля 1977 (49), Ливорно
#6 | Защитник
182 см | 78 кг
Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
28
1
1
12
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 2
31.05.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2 : 2
24.05.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 0
18.05.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4 : 0
29.04.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
26.04.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
15.04.2015
Парма
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
22.03.2015
Торино
1' - 36'
36'
36'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 0
08.03.2015
Аталанта
1' - 90'
2'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0 : 0
15.02.2015
Парма
1' - 120'
35'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0 : 1
11.02.2015
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3 : 1
01.02.2015
Парма
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
18.01.2015
Сампдория
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3 : 1
11.01.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
06.01.2015
Фиорентина
1' - 90'
11'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2 : 1
30.11.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 2
23.11.2014
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
01.11.2014
Интер
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 2
29.09.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 2
24.09.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4 : 5
14.09.2014
Милан
1' - 90'
73'
44'
Италия. Серия А, 1 тур
Чезена
1 : 0
31.08.2014
Парма
1' - 90'
Главные новости
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
8
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+