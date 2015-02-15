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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 15 февраля 2015
Рома
15.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
90'
+1
Замена
З. Феддаль
️️️️
М. Кассани
86'
Желтая карточка
М. Марига
86'
Замена
Ф. Лоди
️️️️
М. Марига
Замена
А. Санабрия
️️️️
С. Думбия
84'
77'
Замена
Р. Палладино
️️️️
С. Варела
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Льяич
76'
73'
Желтая карточка
А. Коста
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Де Росси
59'
52'
Желтая карточка
Х. Маури
35'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
21
Андреа Коста
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
31
Макдональд Марига
ОП
4
Хосе Маури
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
18
Сильвестр Варела
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
99
Томаш Вестеницки
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
37
Жереми Бро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Де Санктис
3
Коул
2
Янга-Мбива
44
Манолас
24
Флоренци
20
Кейта
16
Де Росси
44
Наингголан
27
Жервиньо
22
Льяич
22
Думбия
4-2-3-1
83
Миранте
6
Кассани
3
Мендеш
6
Лукарелли
21
Коста
31
Марига
4
Маури
18
Варела
23
Ночерино
7
Родригес
19
Бельфодиль
22
Льяич
5
Паредес
5
Паредес
22
Льяич
16
Де Росси
10
Верде
10
Верде
16
Де Росси
22
Думбия
19
Санабрия
19
Санабрия
22
Думбия
6
Кассани
3
Феддаль
3
Феддаль
6
Кассани
31
Марига
10
Лоди
10
Лоди
31
Марига
18
Варела
17
Палладино
17
Палладино
18
Варела
Остались в запасе
Рома
Парма
99
Томаш Вестеницки
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
99
Томаш Вестеницки
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Парма
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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