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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 01 февраля 2015
Милан
01.02.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Парма
16'
Ж. Менез (П)
56'
Ж. Менез
74'
К. Дзаккардо
23'
А. Ночерино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ж. Менез
80'
75'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
С. Варела
ГОЛ! 3:1!
К. Дзаккардо
Пас отдал
Ж. Менез
74'
Замена
С. Мунтари
️️️️
М. Дестро
72'
65'
Замена
Х. Маури
️️️️
М. Марига
62'
Желтая карточка
М. Марига
60'
Замена
А. Рисполи
️️️️
Ф. Сантакроче
ГОЛ! 2:1!
Ж. Менез
Пас отдал
А. Черчи
56'
Замена
М. Эссьен
️️️️
М. ван Гинкел
46'
Желтая карточка
М. Дестро
36'
29'
Желтая карточка
А. Лукарелли
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Ночерино
Пас отдал
К. Родригес
19'
Желтая карточка
М. Гобби
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Менез
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
33
Алекс
(К)
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЛП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Даниэле Галлоппа
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
23
Антонио Ночерино
ОП
31
Макдональд Марига
ОП
17
Раффаэле Палладино
ЦП
7
Кристиан Родригес
ПП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
97
Иван де Сантис
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
16
Боккетти
23
Рами
33
Алекс
5
Дзаккардо
7
Черчи
8
ван Гинкел
15
Поли
3
Хонда
7
Менез
21
Дестро
4-2-3-1
83
Миранте
27
Сантакроче
21
Коста
6
Лукарелли
14
Галлоппа
23
Ночерино
31
Марига
7
Родригес
17
Палладино
18
Гобби
18
Варела
8
ван Гинкел
2
Эссьен
2
Эссьен
8
ван Гинкел
21
Дестро
4
Мунтари
4
Мунтари
21
Дестро
7
Менез
11
Паццини
11
Паццини
7
Менез
18
Варела
17
Гараслин
17
Гараслин
18
Варела
31
Марига
4
Маури
4
Маури
31
Марига
27
Сантакроче
3
Рисполи
3
Рисполи
27
Сантакроче
Остались в запасе
Милан
Парма
66
Стефано Гори
ВР
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
97
Иван де Сантис
ЦЗ
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
97
Иван де Сантис
ЦЗ
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Милан - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:40 (прямая)
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