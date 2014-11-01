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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 01 ноября 2014
Парма
01.11.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Интер
5'
П. Де Челье
76'
П. Де Челье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
Замена
М. Гобби
️️️️
П. Де Челье
90'
+1
88'
Замена
Г. Камара
️️️️
Г. Медель
85'
Желтая карточка
Додо
ГОЛ! 2:0!
П. Де Челье
76'
73'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
А. Миранте
71'
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Фелипе
52'
52'
Замена
Эрнанес
️️️️
Ж. Оби
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Кода
18'
Желтая карточка
А. Лукарелли
17'
Травма
М. Кода
13'
Желтая карточка
А. Коста
11'
ГОЛ! 1:0!
П. Де Челье
Пас отдал
А. Рисполи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПЗ
4
Хосе Маури
ЛП
21
Андреа Коста
ОП
9
Массимо Кода
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Африйе Аква
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Здравко Кузманович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
40
Бадара Сарр
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
44
Игнасио Херальдино
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Гастон Камара
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-1-4-1
83
Миранте
29
Де Челье
27
Фелипе
6
Лукарелли
3
Рисполи
21
Коста
4
Маури
9
Кода
10
Лоди
18
Аква
99
Кассано
4-2-2-2
1
Ханданович
13
Раноккия
15
Видич
15
Жуан
16
Додо
17
Медель
8
Кузманович
10
Оби
8
Ковачич
8
Паласио
9
Икарди
29
Де Челье
18
Гобби
18
Гобби
29
Де Челье
27
Фелипе
27
Сантакроче
27
Сантакроче
27
Фелипе
9
Кода
5
Геззаль
5
Геззаль
9
Кода
17
Медель
29
Камара
29
Камара
17
Медель
10
Оби
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Оби
8
Кузманович
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
8
Кузманович
Остались в запасе
Парма
Интер
92
Марьян Чорич
ВР
33
Лукас Соуза
ЦП
44
Игнасио Херальдино
ЦФ
40
Бадара Сарр
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
33
Лукас Соуза
ЦП
44
Игнасио Херальдино
ЦФ
40
Бадара Сарр
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Парма - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Эннио Тардини
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