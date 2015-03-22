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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Торино
Парма - Торино: обзор матча 22 марта 2015
Парма
22.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Торино
19'
М. Лопес
73'
М. Баша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Торино
78'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Гацци
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Лила
78'
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Баша
Пас отдал
К. Молинаро
67'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Б. Перес
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Ночерино
67'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
М. Кода
67'
66'
Замена
М. Баша
️️️️
М. Бенасси
Желтая карточка
К. Хоркера
48'
45'
+1
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
М. Кассани
45'
+1
43'
Желтая карточка
М. Бенасси
Желтая карточка
А. Лила
38'
Красная карточка
А. Лукарелли
36'
Желтая карточка
А. Лукарелли
36'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Пас отдал
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
55
Диего Россетто
ВР
91
Павол Байза
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
37
Жереми Бро
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-2-1-4
91
Якобуччи
21
Коста
6
Лукарелли
3
Лила
3
Мендеш
6
Кассани
23
Ночерино
9
Кода
19
Бельфодиль
14
Хоркера
18
Варела
4-4-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
3
Молинаро
7
Эль-Каддури
14
Гацци
24
Бенасси
33
Перес
27
Квальярелла
11
Лопес
9
Кода
14
Галлоппа
14
Галлоппа
9
Кода
23
Ночерино
5
Геззаль
5
Геззаль
23
Ночерино
3
Лила
17
Палладино
17
Палладино
3
Лила
33
Перес
36
Дармиан
36
Дармиан
33
Перес
24
Бенасси
8
Баша
8
Баша
24
Бенасси
14
Гацци
15
Гонсалес
15
Гонсалес
14
Гацци
Остались в запасе
Парма
Торино
55
Диего Россетто
ВР
37
Жереми Бро
ЦП
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
55
Диего Россетто
ВР
37
Жереми Бро
ЦП
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Парма - Торино
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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