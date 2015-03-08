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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Аталанта
Парма - Аталанта: обзор матча 08 марта 2015
Парма
08.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Аталанта
90'
+2
Желтая карточка
М. Пинилья
Вторая желтая
К. Родригес
87'
85'
Замена
Х. Денис
️️️️
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
К. Родригес
78'
Замена
А. Лила
️️️️
С. Варела
78'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
А. Ночерино
70'
56'
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
50'
Замена
Н. Черубин
️️️️
Й. Беналуан
46'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Р. Боаки
Замена
М. Кода
️️️️
М. Марига
46'
Желтая карточка
А. Лукарелли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
3
Мендеш
27
Сантакроче
7
Родригес
4
Маури
23
Ночерино
31
Марига
18
Варела
19
Бельфодиль
4-4-2
57
Спортиелло
3
Драме
29
Беналуан
5
Масиелло
6
Беллини
8
Мильяччо
18
Эмануэльсон
8
Чигарини
14
Кармона
22
Боаки
51
Пинилья
18
Варела
3
Лила
3
Лила
18
Варела
23
Ночерино
14
Галлоппа
14
Галлоппа
23
Ночерино
31
Марига
9
Кода
9
Кода
31
Марига
22
Боаки
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
22
Боаки
29
Беналуан
3
Черубин
3
Черубин
29
Беналуан
18
Эмануэльсон
19
Денис
19
Денис
18
Эмануэльсон
Остались в запасе
Парма
Аталанта
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
27
Валерио Роззети
ЦФ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
27
Валерио Роззети
ЦФ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Парма - Аталанта
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Эннио Тардини
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