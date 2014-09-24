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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 24 сентября 2014
Парма
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Рома
56'
П. Де Челье
27'
А. Льяич
88'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Пьянич
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Х. Маури
82'
81'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
73'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Коста
️️️️
П. Де Челье
73'
Желтая карточка
Ф. Лоди
72'
70'
Замена
Майкон
️️️️
В. Торосидис
69'
Желтая карточка
К. Манолас
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Р. Палладино
57'
ГОЛ! 1:1!
П. Де Челье
Пас отдал
Ф. Лоди
56'
50'
Желтая карточка
В. Торосидис
42'
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
А. Аква
38'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
Пас отдал
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Массимо Кода
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
27
Фелипе
6
Лукарелли
3
Мендеш
29
Де Челье
18
Гобби
4
Маури
10
Лоди
18
Аква
17
Палладино
99
Кассано
4-3-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
44
Манолас
2
Янга-Мбива
25
Холебас
44
Наингголан
15
Пьянич
20
Кейта
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
29
Де Челье
21
Коста
21
Коста
29
Де Челье
4
Маури
14
Галлоппа
14
Галлоппа
4
Маури
17
Палладино
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
17
Палладино
35
Торосидис
13
Майкон
13
Майкон
35
Торосидис
22
Льяич
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Льяич
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Парма
Рома
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Массимо Кода
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Массимо Кода
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Парма - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Эннио Тардини
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