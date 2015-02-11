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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кьево
Парма - Кьево: обзор матча 11 февраля 2015
Парма
11.02.2015, среда, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
54'
Э. Жуканович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кьево
87'
Замена
В. Бирса
️️️️
И. Радованович
72'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
С. Пеллисьер
71'
Желтая карточка
И. Радованович
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Марига
69'
Желтая карточка
А. Ночерино
68'
Замена
Х. Маури
️️️️
М. Кассани
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жуканович
49'
Желтая карточка
Н. Фрей
46'
Замена
Р. Ботта
️️️️
А. Палоски
45'
+2
Желтая карточка
А. Палоски
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
35'
Вторая желтая
Д. Галлоппа
30'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
26'
Желтая карточка
З. Феддаль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
31
Макдональд Марига
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
3
Феддаль
27
Сантакроче
7
Родригес
23
Ночерино
14
Галлоппа
31
Марига
17
Палладино
18
Варела
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
5
Гамберини
87
Жуканович
3
Дайнелли
16
Радованович
56
Хетемай
22
Иско
18
Скелотто
9
Палоски
31
Пеллисьер
6
Кассани
4
Маури
4
Маури
6
Кассани
31
Марига
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
31
Марига
16
Радованович
23
Бирса
23
Бирса
16
Радованович
9
Палоски
11
Ботта
11
Ботта
9
Палоски
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Парма
Кьево
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Парма - Кьево
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эннио Тардини
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