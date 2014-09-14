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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 14 сентября 2014
Парма
14.09.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 5
Завершен
Милан
27'
А. Кассано
51'
Фелипе
73'
А. Лукарелли
89'
М. Де Шильо (АГ)
25'
Д. Бонавентура
37'
К. Хонда
45'
Ж. Менез (П)
68'
Н. Де Йонг
79'
Ж. Менез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
90'
Травма
Д. Лопес
ГОЛ в свои ворота! 4:5!
М. Де Шильо
89'
86'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
А. Аква
85'
79'
ГОЛ! 3:5!
Ж. Менез
Замена
С. Бидауи
️️️️
И. Бельфодиль
78'
Вторая желтая
Фелипе
77'
ГОЛ! 3:4!
А. Лукарелли
Пас отдал
Р. Палладино
73'
Замена
М. Кода
️️️️
К. Хоркера
72'
Желтая карточка
П. Де Челье
71'
68'
ГОЛ! 2:4!
Н. Де Йонг
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Геззаль
65'
62'
Замена
А. Рами
️️️️
К. Хонда
61'
Замена
К. Сапата
️️️️
Алекс
59'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
58'
Вторая желтая
Д. Бонера
ГОЛ! 2:3!
Фелипе
Пас отдал
К. Хоркера
51'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Менез
Желтая карточка
А. Лукарелли
44'
37'
ГОЛ! 1:2!
К. Хонда
Пас отдал
И. Абате
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Пас отдал
К. Хоркера
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
К. Хонда
Желтая карточка
Фелипе
24'
16'
Желтая карточка
Д. Бонера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
(К)
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Франческо Лоди
ОП
14
Кристобаль Хоркера
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ПВ
99
Антонио Кассано
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
13
Диего Лопес
ВР
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
(К)
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
29
Де Челье
6
Лукарелли
27
Фелипе
33
Ристовски
10
Лоди
14
Хоркера
18
Аква
5
Геззаль
19
Бельфодиль
99
Кассано
4-1-4-1
13
Лопес
20
Абате
33
Алекс
23
Бонера
22
Де Шильо
34
Де Йонг
3
Хонда
15
Поли
4
Мунтари
7
Бонавентура
7
Менез
19
Бельфодиль
26
Бидауи
26
Бидауи
19
Бельфодиль
5
Геззаль
17
Палладино
17
Палладино
5
Геззаль
14
Хоркера
9
Кода
9
Кода
14
Хоркера
3
Хонда
23
Рами
23
Рами
3
Хонда
33
Алекс
25
Сапата
25
Сапата
33
Алекс
7
Менез
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Менез
Остались в запасе
Парма
Милан
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
33
Лукас Соуза
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Парма - Милан
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:40 (прямая)
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