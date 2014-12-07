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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лацио
Парма - Лацио: обзор матча 07 декабря 2014
Парма
07.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
45'
Р. Палладино
45+3'
С. Маури
59'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лацио
89'
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
А. Аква
88'
77'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Х. Маури
77'
Замена
А. Аква
️️️️
Д. Галлоппа
69'
68'
Желтая карточка
М. Пароло
65'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
П. Мендеш
️️️️
Ф. Сантакроче
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Ф. Джорджевич
58'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Желтая карточка
М. Гобби
47'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
Пас отдал
Л. Билья
ГОЛ! 1:0!
Р. Палладино
Пас отдал
Ф. Сантакроче
45'
38'
Замена
Л. Цана
️️️️
Э. Брафхайд
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
33'
10'
Желтая карточка
Л. Билья
Желтая карточка
Ф. Лоди
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-4-2
91
Якобуччи
18
Гобби
6
Лукарелли
21
Коста
27
Сантакроче
4
Маури
10
Лоди
14
Галлоппа
3
Рисполи
17
Палладино
99
Кассано
4-4-1-1
22
Маркетти
28
Брафхайд
26
Раду
6
де Врей
8
Баста
6
Маури
6
Билья
16
Пароло
19
Лулич
7
Андерсон
20
Джорджевич
27
Сантакроче
3
Мендеш
3
Мендеш
27
Сантакроче
14
Галлоппа
18
Аква
18
Аква
14
Галлоппа
4
Маури
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
4
Маури
28
Брафхайд
27
Цана
27
Цана
28
Брафхайд
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
Остались в запасе
Парма
Лацио
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
33
Лукас Соуза
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Парма - Лацио
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Эннио Тардини
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