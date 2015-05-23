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Роберто
Статистика
Роберто - статистика
Завершил карьеру
23 января 1979 (47), Чантада
#2 | Вратарь
181 см | 76 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
23
-36
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0 : 0
23.05.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
17.05.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
2 : 0
09.05.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 2
03.05.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 2
30.04.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
4 : 0
27.04.2015
Гранада
1' - 120'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 1
19.04.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Альмерия
3 : 0
11.04.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
1 : 1
08.04.2015
Сельта
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 29 тур
Реал
9 : 1
05.04.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 0
21.03.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
3 : 1
14.03.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 0
07.03.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 3
28.02.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 1
23.02.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
0 : 0
14.02.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
31.01.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Депортиво
2 : 2
25.01.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2 : 0
18.01.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
11.01.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Кордоба
2 : 0
05.01.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
21.12.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 1
14.12.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
1 : 1
07.12.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
5 : 1
30.11.2014
Гранада
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 0
24.11.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
0 : 4
01.11.2014
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
0 : 1
17.10.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
2 : 1
04.10.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
6 : 0
27.09.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Гранада
0 : 1
24.09.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0 : 1
20.09.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Гранада
0 : 0
14.09.2014
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
01.09.2014
Гранада
1' - 90'
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