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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Гранада
Эспаньол - Гранада: обзор матча 14 декабря 2014
Эспаньол
14.12.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
34'
Ф. Кайседо
90'
К. Стуани
61'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Гранада
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
Пас отдал
Л. Васкес
90'
89'
Желтая карточка
Д. Майнц
88'
Желтая карточка
Пити
84'
Замена
Д. Майнц
️️️️
Д. Кордоба
83'
Желтая карточка
Э. Юсте
82'
Вторая желтая
Хуанкар
75'
Замена
Э. Юсте
️️️️
М. Итурра
Замена
П. Монтанье
️️️️
С. Севилья
74'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
62'
61'
Желтая карточка
Пити
61'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
60'
Желтая карточка
Д. Мурильо
56'
Замена
Рики
️️️️
Х. Маркес
Замена
В. Альварес
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
53'
42'
Желтая карточка
Хуанкар
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Гарсия
34'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
11
Рики
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
19
Колотто
27
Гонсалес
23
Арбилья
8
Севилья
87
Каньяс
4
Санчес
17
Васкес
10
Кайседо
9
Гарсия
3-5-2
2
Роберто
12
Ньом
24
Мурильо
3
Бабен
4
Рико
27
Хуанкар
10
Хави Маркес
16
Итурра
10
Пити
19
Эль-Араби
9
Кордоба
29
Фуэнтес
27
Альварес
27
Альварес
29
Фуэнтес
8
Севилья
18
Монтанье
18
Монтанье
8
Севилья
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
9
Кордоба
5
Майнц
5
Майнц
9
Кордоба
10
Хави Маркес
11
Рики
11
Рики
10
Хави Маркес
16
Итурра
6
Юсте
6
Юсте
16
Итурра
Остались в запасе
Эспаньол
Гранада
13
Пау Лопес
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Ойер
ВР
20
Абдул Сиссоко
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
20
Абдул Сиссоко
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эспаньол - Гранада
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Стейдж Фронт
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