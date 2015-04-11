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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Гранада
Альмерия - Гранада: обзор матча 11 апреля 2015
Альмерия
11.04.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
45+1'
Тьеви
59'
Х. Эспиноса
87'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Гранада
ГОЛ! 3:0!
Т. Парти
87'
84'
Желтая карточка
Э. Инсуа
Замена
Р. Азиз
️️️️
Х. Эспиноса
82'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Тьеви
77'
Желтая карточка
М. дос Сантос
63'
63'
Замена
Рики
️️️️
Р. Перес
62'
Желтая карточка
Ф. Рико
ГОЛ! 2:0!
Х. Эспиноса
Пас отдал
С. Дюбарбье
59'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Ф. Сориано
58'
55'
Замена
Ф. Рико
️️️️
М. Итурра
55'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Эль-Араби
50'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
Т. Парти
46'
ГОЛ! 1:0!
Тьеви
Пас отдал
А. Трухильо
45'
+1
Желтая карточка
Тьеви
42'
31'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Ф. Сориано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Альмерия
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
10
Иван Санчес
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
11
Рики
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-2-3
23
Рубен
16
Дюбарбье
5
Трухильо
15
дос Сантос
23
Наварро
19
Эспиноса
18
Парти
23
Сориано
11
Силва
15
Корона
23
Тьеви
4-5-1
2
Роберто
12
Ньом
12
Инсуа
5
Майнц
16
Кала
10
Пити
21
Перес
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
16
Итурра
19
Эль-Араби
23
Сориано
19
Зонго
19
Зонго
23
Сориано
19
Эспиноса
12
Азиз
12
Азиз
19
Эспиноса
23
Тьеви
10
Хемед
10
Хемед
23
Тьеви
16
Итурра
4
Рико
4
Рико
16
Итурра
21
Перес
11
Рики
11
Рики
21
Перес
19
Эль-Араби
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Альмерия
Гранада
10
Иван Санчес
ЦП
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
Главный тренер
Серхи Бархуан
13
Ойер
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
10
Иван Санчес
ЦП
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Альмерия - Гранада
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Медитерранео
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