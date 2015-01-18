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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 18 января 2015
Атлетико
18.01.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
33'
М. Манджукич (П)
87'
Р. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Туран
89'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Туран
87'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Манджукич
83'
77'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Р. Ибаньес
74'
Замена
Хуанкар
️️️️
Л. Бангура
Желтая карточка
М. Манджукич
72'
65'
Желтая карточка
А. Ньом
63'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Сиссоко
Замена
А. Гризманн
️️️️
Ф. Торрес
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Манджукич
33'
31'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Желтая карточка
М. Суарес
27'
10'
Желтая карточка
Л. Бангура
Желтая карточка
Д. Годин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Ойер
ВР
20
Абдул Сиссоко
ЛЗ
5
Диего Майнц
(К)
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЛП
6
Эктор Юсте
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
10
Пити
ЦП
7
Ласс Бангура
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
2
Годин
20
Хименес
6
Сикейра
20
Хуанфран
66
Туран
6
Коке
14
Габи
9
Торрес
9
Манджукич
4-2-3-1
13
Ойер
12
Ньом
5
Майнц
3
Бабен
20
Сиссоко
6
Юсте
16
Итурра
7
Бангура
10
Пити
20
Ибаньес
19
Эль-Араби
9
Манджукич
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Манджукич
66
Туран
9
Хименес
9
Хименес
66
Туран
9
Торрес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Торрес
20
Сиссоко
20
Фулкье
20
Фулкье
20
Сиссоко
7
Бангура
27
Хуанкар
27
Хуанкар
7
Бангура
20
Ибаньес
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Ибаньес
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Атлетико - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 18:55 (прямая)
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