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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 11 января 2015
Гранада
11.01.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
79'
Ф. Рико (П)
36'
К. Вела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
90'
+3
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
90'
+1
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
С. Каналес
Замена
Пити
️️️️
Х. Маркес
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Рико
79'
70'
Желтая карточка
И. Мартинес
69'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Г. Кастро
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ю. Эль-Араби
57'
Замена
Рики
️️️️
Д. Фулкье
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вела
Желтая карточка
Ж. Бабен
35'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
27'
26'
Желтая карточка
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Ойер
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Ласс Бангура
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Пити
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Рики
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-4-2
13
Ойер
20
Фулкье
3
Бабен
5
Майнц
12
Ньом
16
Итурра
20
Сиссоко
10
Хави Маркес
4
Рико
19
Эль-Араби
7
Бангура
4-4-1-1
28
Рульи
3
де ла Белья
19
Мартинес
26
Мартинес
15
Ансотеги
5
Кастро
6
Элустондо
10
Прието
14
Пардо
20
Каналес
10
Вела
10
Хави Маркес
10
Пити
10
Пити
10
Хави Маркес
20
Фулкье
11
Рики
11
Рики
20
Фулкье
19
Эль-Араби
90
Саксесс
90
Саксесс
19
Эль-Араби
20
Каналес
17
Бершиче
17
Бершиче
20
Каналес
5
Кастро
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Кастро
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Лос Карменес
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