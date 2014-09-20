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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 20 сентября 2014
Атлетик
20.09.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
39'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
87'
Желтая карточка
Э. Юсте
Желтая карточка
А. Адурис
86'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
М. Сусаета
78'
73'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Д. Кордоба
67'
Замена
Хуанкар
️️️️
Пити
62'
Желтая карточка
Д. Фулкье
62'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Р. Рочина
55'
Желтая карточка
Р. Рочина
Замена
М. Рико
️️️️
Э. Моран
54'
48'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
У. Лопес
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Желтая карточка
А. Ираола
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
3
Этчейта
51
Ираола
8
Итурраспе
14
Сусаета
8
Лопес
39
Моран
10
Муньяин
20
Адурис
4-2-1-3
2
Роберто
12
Ньом
3
Бабен
24
Мурильо
20
Фулкье
4
Рико
10
Пити
16
Рочина
6
Юсте
90
Саксесс
9
Кордоба
39
Моран
17
Рико
17
Рико
39
Моран
8
Лопес
25
Вигуэра
25
Вигуэра
8
Лопес
14
Сусаета
9
Фернандес
9
Фернандес
14
Сусаета
16
Рочина
23
Исрафилов
23
Исрафилов
16
Рочина
10
Пити
27
Хуанкар
27
Хуанкар
10
Пити
9
Кордоба
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
9
Кордоба
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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