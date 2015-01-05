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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Гранада
Кордоба - Гранада: обзор матча 05 января 2015
Кордоба
05.01.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
14'
Н. Гилас
44'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Гранада
Желтая карточка
Э. Кампабадаль
90'
+1
Замена
Хиско
️️️️
Ф. Андоне
82'
69'
Замена
Рики
️️️️
А. Ньом
Замена
Фидель
️️️️
Н. Гилас
67'
46'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Хуанкар
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Ф. Картабия
46'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андоне
Пас отдал
Ф. Картабия
44'
36'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Д. Кордоба
Желтая карточка
Ф. Картабия
20'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гилас
Пас отдал
П. Клод Экенг Экенг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
15
Дэйвид
ЦП
19
Феде Вико
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
10
Фидель
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Рики
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хуан Карлос
15
Креспо
2
Пантич
33
Кампабадаль
7
Росси
5
Экенг Экенг
15
Дэйвид
19
Вико
10
Картабия
9
Гилас
7
Андоне
4-4-2
13
Ойер
20
Фулкье
5
Майнц
3
Бабен
12
Ньом
4
Рико
27
Хуанкар
10
Хави Маркес
10
Пити
9
Кордоба
19
Эль-Араби
10
Картабия
10
Гарсия
10
Гарсия
10
Картабия
9
Гилас
10
Фидель
10
Фидель
9
Гилас
7
Андоне
9
Хиско
9
Хиско
7
Андоне
9
Кордоба
9
Ортуньо
9
Ортуньо
9
Кордоба
12
Ньом
11
Рики
11
Рики
12
Ньом
27
Хуанкар
12
Ларссон
12
Ларссон
27
Хуанкар
Остались в запасе
Кордоба
Гранада
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Кордоба - Гранада
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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