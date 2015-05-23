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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 23 мая 2015
Гранада
23.05.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
90'
+1
Замена
Х. Гамес
️️️️
Г. Сикейра
Замена
Рики
️️️️
Р. Рочина
88'
84'
Замена
Р. Хименес
️️️️
С. Ньигес
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Р. Ибаньес
79'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Пити
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
3-5-1-1
2
Роберто
5
Майнц
3
Бабен
12
Ньом
10
Пити
27
Хуанкар
21
Перес
20
Ибаньес
16
Итурра
16
Рочина
19
Эль-Араби
4-4-2
1
Облак
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
6
Сикейра
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
8
Ньигес
14
Гарсия
7
Гризманн
10
Пити
4
Рико
4
Рико
10
Пити
16
Рочина
11
Рики
11
Рики
16
Рочина
20
Ибаньес
21
Кандеяш
21
Кандеяш
20
Ибаньес
6
Сикейра
18
Гамес
18
Гамес
6
Сикейра
8
Ньигес
9
Хименес
9
Хименес
8
Ньигес
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
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