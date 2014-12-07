Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 07 декабря 2014
Гранада
07.12.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
89'
И. Саксесс
83'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
ГОЛ! 1:1!
И. Саксесс
Пас отдал
Д. Фулкье
89'
Желтая карточка
Хуанкар
87'
86'
Красная карточка
П. Алькасер
83'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Р. Де Пауль
82'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Родриго
76'
Желтая карточка
Д. Алвес
76'
Замена
Р. Везо
️️️️
А. Барраган
72'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Ф. Рико
69'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Д. Кордоба
69'
Желтая карточка
Д. Кордоба
40'
37'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
Д. Фулкье
30'
30'
Желтая карточка
Д. Парехо
8'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Гранада
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
2
Роберто
20
Фулкье
3
Бабен
24
Мурильо
12
Ньом
10
Пити
16
Итурра
27
Хуанкар
4
Рико
19
Эль-Араби
9
Кордоба
4-1-3-2
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
14
Гайя
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
19
Родриго
21
Негредо
9
Кордоба
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Кордоба
19
Барраган
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
19
Барраган
8
Фегули
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Фегули
19
Родриго
9
Алькасер
9
Алькасер
19
Родриго
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦФ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Гранада - Валенсия
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+