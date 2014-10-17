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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 17 октября 2014
Гранада
17.10.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
90+3'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Райо Вальекано
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Манушу
89'
Желтая карточка
Р. Баэна
86'
Желтая карточка
Э. Инсуа
85'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
Ф. Рико
80'
Замена
Хуанкар
️️️️
А. Сиссоко
79'
77'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Лика
Желтая карточка
Пити
72'
Желтая карточка
А. Ньом
69'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Ортуньо
59'
53'
Желтая карточка
А. Ба
Замена
Р. Рочина
️️️️
С. Маррех
46'
Желтая карточка
С. Маррех
45'
+1
45'
+1
Замена
Х. Перейра
️️️️
А. Буэно
39'
Желтая карточка
Х. Перейра
38'
Желтая карточка
А. Амайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
10
Пити
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
7
Лика
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
20
Фулкье
24
Мурильо
3
Бабен
12
Ньом
16
Маррех
10
Пити
20
Сиссоко
16
Итурра
4
Рико
9
Ортуньо
4-3-1-2
25
Тоньо
4
Амайя
30
Ба
2
Тито
2
Инсуа
15
Баэна
10
Трасоррас
7
Лика
5
Какута
19
Буэно
12
Баптистао
20
Сиссоко
27
Хуанкар
27
Хуанкар
20
Сиссоко
16
Маррех
16
Рочина
16
Рочина
16
Маррех
9
Ортуньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Ортуньо
7
Лика
23
Эмбарба
23
Эмбарба
7
Лика
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
19
Буэно
9
Перейра
9
Перейра
19
Буэно
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Лос Карменес
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