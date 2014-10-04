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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 04 октября 2014
Малага
04.10.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
60'
Р. Санта Крус
80'
Антунеш (П)
1'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Гранада
87'
Замена
Х. Маркес
️️️️
А. Ньом
Замена
Ресио
️️️️
Р. Санта Крус
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Антунеш
80'
Замена
М. Торрес
️️️️
Р. Орта
74'
Красная карточка
М. Ангелери
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Санта Крус
60'
59'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Саму
️️️️
Н. Амрабат
58'
57'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Р. Рочина
25'
Желтая карточка
Д. Фулкье
21'
Желтая карточка
М. Итурра
19'
Желтая карточка
Пити
Желтая карточка
Н. Амрабат
15'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Саму
ЦП
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-2-1-3
13
Камени
16
Росалес
5
Антунеш
20
Санчес
2
Ангелери
10
Дардер
4
Камачо
21
Орта
24
Санта Крус
7
Хуанми
39
Амрабат
4-3-1-2
2
Роберто
20
Фулкье
3
Бабен
24
Мурильо
12
Ньом
4
Рико
10
Пити
16
Итурра
16
Рочина
19
Эль-Араби
9
Кордоба
21
Орта
23
Торрес
23
Торрес
21
Орта
39
Амрабат
14
Саму
14
Саму
39
Амрабат
24
Санта Крус
36
Ресио
36
Ресио
24
Санта Крус
12
Ньом
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
12
Ньом
16
Рочина
20
Сиссоко
20
Сиссоко
16
Рочина
9
Кордоба
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Кордоба
Остались в запасе
Малага
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
18
Луис Альберто
АП
17
Дуда
ЛВ
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
18
Луис Альберто
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Малага - Гранада
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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