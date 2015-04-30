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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 30 апреля 2015
Гранада
30.04.2015, четверг, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
73'
Д. Майнц
45'
С. Гарсия
84'
П. Монтанье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эспаньол
90'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
В. Санчес
84'
ГОЛ! 1:2!
П. Монтанье
79'
Желтая карточка
К. Касилья
Желтая карточка
Л. Мартинш
77'
76'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Стуани
ГОЛ! 1:1!
Д. Майнц
Пас отдал
Л. Бангура
73'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Д. Кандеяш
71'
69'
Замена
П. Монтанье
️️️️
В. Альварес
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Ибаньес
63'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
62'
Замена
Пити
️️️️
М. Итурра
54'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Пас отдал
Л. Васкес
38'
Желтая карточка
С. Гарсия
32'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Гранада
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-2
2
Роберто
12
Инсуа
5
Майнц
16
Кала
12
Ньом
20
Ибаньес
10
Хави Маркес
16
Итурра
21
Перес
21
Кандеяш
90
Саксесс
3-2-2-1-2
1
Касилья
23
Арбилья
19
Колотто
27
Гонсалес
29
Фуэнтес
27
Альварес
4
Санчес
21
Лопес
17
Васкес
9
Гарсия
7
Стуани
16
Итурра
10
Пити
10
Пити
16
Итурра
21
Кандеяш
9
Кордоба
9
Кордоба
21
Кандеяш
20
Ибаньес
7
Бангура
7
Бангура
20
Ибаньес
27
Альварес
18
Монтанье
18
Монтанье
27
Альварес
4
Санчес
87
Каньяс
87
Каньяс
4
Санчес
7
Стуани
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Стуани
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Абель Ресино
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Гранада - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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